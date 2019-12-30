Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Силы ВВС США нанесли удары по базам шиитского движения «Хезболла» в Ираке и Сирии. Соединенные Штаты «захлебнулись» в ситуации на Ближнем Востоке и не понимают, какие действия предпринять в регионе и как взаимодействовать с союзниками. Об этом в интервью Nation News сообщил политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

В результате ударов американских истребителей F-15 Strike Eagle погибли как минимум 25 человек, сообщает военный источник в Twitter Aurora Intel. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что точечные авиаудары наносились в оборонительных целях, в ответ на нападения «Хезболлы» на иракские базы, где находились американские военные.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американцы должны покинуть Ближний Восток. В сложившейся ситуации, Трамп «судорожно пытается разыгрывать карту войны с терроризмом», считает политолог Юрий Самонкин.

«Они на последнем издыхании делают некую «информационную войну» против терроризма. И самое интересное в том, что американцы наносят удары именно в тех местах, где сосредоточена наиболее умеренная оппозиция», — заявил эксперт.

В настоящий момент, по мнению Самонкина, в Ираке нет сильного правительства и единой позиции государства. Соединенные Штаты используют это в своих целях – они остаются на Ближнем Востоке, пытаясь доказать всем, что занимаются «полезным делом», а именно «борьбой» со всевозможными группировками.

«Я думаю, что американцам эти группировки нужны для сдерживания развития самих стран и для разграбления их природных ресурсов. <…> Учитывая то, что в САР этот сценарий может не сработать, в Ливии он тоже под вопросом. И теперь они переключились на Ирак», — считает Самонкин.

Комментируя авиаудары ВВС США на территории Ирака президент страны Бархам Салех заявил, что расценивает произошедшее как нарушение национального суверенитета Ирака.