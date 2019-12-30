Более 40 ракет Россия планирует запустить в космос в 2020 году

Россия планирует в 2020 году запустить более 40 ракет космического назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» в понедельник, 30 декабря.

Отмечается, что пуски запланированы с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк, а также с Государственного космического центра во Французской Гвиане.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что в уходящем году Россия не выполнила почти половину из заявленных космических запусков. По его словам, пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%.