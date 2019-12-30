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17:37   30 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Президент России Владимир Путин своим авторитетом способствует обмену пленными между Киевом и Донбассом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он также отметил, что в переговорах глава РФ не участвует, пишет ТАСС.

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря на линии соприкосновения неподалеку от Горловки. На данный момент известно, что республики Донбасса получили 124 человека, Киев же заявил о 76.

«Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. А обмен все-таки осуществляется сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет», — пояснил Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Киев и Донбасс не контактируют напрямую. Именно поэтому, по его словам, ситуация усложнена и есть необходимость в «трехсторонней комиссии». Песков добавил, что участие российской стороны обусловлено только тем, что «отсутствуют прямые контакты».

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Автор: Галина Кандинская
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