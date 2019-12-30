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17:21   30 Декабря 2019
Россия

Москвичей экстренно предупредили о метели и гололедице

Москвичей экстренно предупредили о метели и гололедице

Столичные спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым в ближайшее время и до утра вторника, 31 декабря, налипанием мокрого снега на провода и гололедице на дорогах Москвы. По информации столичного главка МЧС, с пяти вечера понедельника, 30 декабря, до десяти утра вторника, 31 декабря, в Москве ожидаются снег, метель, а на дорогах гололедица.

Спасатели порекомендовали москвичам и гостям столицы передвигаться по улицам внимательно и осторожно, а также не оставлять детей без присмотра. Водителям посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #мчс #снег #гололедица

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