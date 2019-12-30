Москвичей экстренно предупредили о метели и гололедице

Столичные спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым в ближайшее время и до утра вторника, 31 декабря, налипанием мокрого снега на провода и гололедице на дорогах Москвы. По информации столичного главка МЧС, с пяти вечера понедельника, 30 декабря, до десяти утра вторника, 31 декабря, в Москве ожидаются снег, метель, а на дорогах гололедица.

Спасатели порекомендовали москвичам и гостям столицы передвигаться по улицам внимательно и осторожно, а также не оставлять детей без присмотра. Водителям посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Экстренное предупреждение по неблагоприятным метеорологическим явлениям 30.12.19 (мокрый снег, метель, гололедица, гололёд)https://t.co/5cUnZENWn7 pic.twitter.com/ztQUFroqFw — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 30 декабря 2019 г.