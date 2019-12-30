США готовы убивать шиитов ради «черного золота» Сирии

Заботой о сохранности «черного золота» в Заевфратье объяснил удары американских беспилотников по объектам «Хезболла» на территории Ирака и Сирии эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

«В этом не надо сомневаться. Сам президент (США Дональд Трамп) сказал, что мы будем контролировать нефтяные месторождения Сирии и обеспечивают тем самым поддержку своих прокси. То есть Демократических сил Сирии, основу которых составляют курдские отряды самообороны, и таким образом и получают доходы от фактически грабежа сирийской нефти», — сказал «Политике Сегодня» эксперт.

В Пентагоне удары по пяти объектам шиитской группировки «Хезболла», признанной в США, ОАЭ и Японии террористической, назвали ответом на ракетный обстрел американской военной базы близ иракского города Киркук в минувшую субботу. Тогда, по данным Reuters со ссылкой на военных США, погиб американский контрактник и несколько человек получили ранения.

В результате удара БПЛА 29 декабря по базе в городе Эль-Каим погибли 19 человек. Об этом сообщил телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление главы шиитского ополчения Джавада Казема Аль-Рабиави.

Шиитский Иран поддерживает правительство президента Сирии Башара Асада, который принадлежит к родственной религиозной группе алавитов. Как отмечает Фитин, ВВС США бьют по объектам иранской инфраструктуры на территории Сирии «под любым предлогом».

«Еще официально не подтвержденные обстрелы, которые не привели ни каким жертвам американцев по их базам естественно приписываются соответствующим проиранским структурам. Поэтому были нанесены эти удары. Ничего нового в позиции США в этом плане нет. Главная их задача — уменьшить влияние Ирана, как в Ираке, так и в Сирии, по максимуму разрушить их инфраструктуру», — заключил Фитин.

С помощью курдов американцы контролируют сирийские запасы нефти и газа на восточном берегу реки Евфрат. В начале ноября Дональд Трамп назвал нефть главной целью США в Сирии.