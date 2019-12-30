В магазине в центре Берлина произошла стрельба

В одном из магазинов района Фридрихштрассе в центре Берлина произошла стрельба. Об этом сообщает полиция города на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der #Friedrichstraße vorausging. Wir haben die Situation unter Kontrolle. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

«В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел недалеко от одной из главных достопримечательностей города – контрольно-пропускного пункта «Чекпойнт Чарли». По имеющейся информации, стрельба произошла при попытке ограбить магазин.