Аналитики рассказали, на каких вложениях удалось заработать россиянам в 2019 году

В уходящем году больше всего заработать удалось тем, кто вкладывался в долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ) — они принесли самую высокую рублевую доходность. Вложения же в доллары принесли убытки в противовес 2018 году.

Помимо облигаций ОФЗ и долгосрочных еврооблигаций, высокий доход в рублях принесли акции российских компаний, в частности «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», пишет РБК. Однако, принесшие колоссальную прибыль в 2018 году вложения в иностранную валюту, в 2019 году оказались убыточными.

Важнейшим событием прошлого года на мировом рынке стали перемены политики Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, которая перешла от планомерного повышения ставок к их понижению, отметил в беседе с изданием директор «Ренессанс Капитала» Максим Орловский. По его словам, именно это сыграло роль в успешности для всех классов активов в 2019 году.

Также, акции и облигации впервые с 2008 года показали высокие результаты в 2019 году, сырьевые же рынки показали гораздо менее впечатляющие итоги.

планомерного повышения ставок к их снижению Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/finances/30/12/2019/5e02098b9a7947f08cbd142f К