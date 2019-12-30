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Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

 Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт
17:13   30 Декабря 2019
Россия

Рогозин поделился с космонавтами на МКС успехами космической отрасли в 2019 году

Рогозин поделился с космонавтами на МКС успехами космической отрасли в 2019 году

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил российских космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочку, которые находятся на борту Международной космической станции, с наступающим Новым годом. По его словам, РФ в 2019 году выполнила 25 пусков ракет космического назначения.

«Все полностью успешные. Все этому очень рады», — добавил Дмитрий Рогозин.

В 2020 году РФ планирует продолжить этот успешный тренд, причем еще более интенсивно, продолжил гендиректор Роскосмоса. В частности, на космодром Восточный доставили пять ракет-носителей, запуск которых запланировали на 2020 год.

В самарском РКЦ «Прогресс» собирают ракету «Союз-5» с двигателем РД-171МВ, которая подойдет для коммерческого рынка пусковых услуг. Запланировали создание ракеты «Союз-6» с двигателем РД-180, который хорошо известен в США. С его помощью на ракете Atlas-5 запустили беспилотный американский корабль Starliner, который не долетел до Международной космической станции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #рогозин #мкс #космонавты

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