«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

Соратница Навального Любовь Соболь в интервью изданию «Настоящее время» подвела итоги десятилетия, которыми по мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, лишь показала, как опустилась за прошедшие десять лет команда либералов.

В частности, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (организации, признанной в России иностранным агентом) главным событием последних десяти лет назвала прошедшие минувшим летом митинги, которые проводились либералами по заказу и на деньги Запада с целью дестабилизировать обстановку в России.

По словам Соболь, летние акции протеста продемонстрировали «кризис власти», в то время, как независимые аналитики, анализируя избирательную кампанию отметили, что имела место попытка иностранных сил осуществить вмешательство во внутрироссийские процессы и организовать очередную «оранжевую революцию» и вызвать неконтролируемые процессы. При этом все политологи признают, что агенты Запада с треском провалили поставленные перед ними задачи, разделив между собой деньги, выделенные иностранными донорами.

Гаспарян, в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» назвал бредом «итоги десятилетия», которые подвела Соболь, отметив, что анализировать их с логической, политологической или исторической точек зрения просто невозможно.

«Кто такая Соболь, и какое право она имеет подводить итоги десятилетия – тоже вопрос на поверхности. Заявление, что летние протесты этого года стали главным событием с 2010 года, показывает: его автор, мягко говоря, недалекого ума. Эти попытки расшатать ситуацию в стране за деньги Запада забылись уже через неделю», — отметил политолог.

Также он добавил, что Брексит, экономический кризис, санкции и новая политика России – все это мелочи для команды Навального по сравнению с толпой подростков, попытавшихся устроить беспорядки.

«Анализ "итогов десятилетия" от Соболь может проводить только психиатр – и то, лишь с точки зрения адекватности заявителя. Здесь интереснее другое – кто такая сама Соболь в разрезе десятилетия? Если в 2010-м ее знала только собственная семья, то теперь она подводит итоги десятилетия, и это смешно», — уточнил Гаспарян.

Сама Соболь при этом, вполне ожидаемо, человеком десятилетия выбрала Алексея Навального, который, по ее мнению, внес существенный вклад в либеральные перемены и ведет активную борьбу за демократию.

Журналист Олег Лурье еще в 2017 году опубликовал документы, подтверждающие финансирование Навального из-за рубежа структурами беглого российского олигарха, бывшего главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского, который регулярно переводит блогеру крупные суммы в американских долларах. Вся деятельность Навального при этом заключается в создании фейков о ситуации в РФ, попытках создать протестные настроения и сборе денег с подписчиков-подростков. Недаром в политических кругах события лета 2019 года окрестили «великой августовской донатной революцией», намекая на то, как обогатился «лидер» протестов на пожертвованиях со стороны школьников, которые составляют большую часть его аудитории.

«По итогам десятилетия логичнее посмотреть, кем были наши "либералы" десять лет назад. С Соболь все понятно – социальные сети позволяют ей транслировать бред на определенную аудиторию, которая ее и знает. Навальный десять лет назад занимался хищениями в Кировской области, за которые впоследствии получил официальную судимость. И десять лет этот осужденный пытается убедить мир, что дело было "политическим", хотя налицо банальное воровство», — напомнил Гаспарян.

При этом он отметил, что нынешние сторонники Навального десять лет назад ходили в первый класс и приносили мамам двойки в дневниках, Ходорковский сидел в тюрьме, ярый оппозиционер Геннадий Гудков, наоборот, сидел тогда в парламенте и готовил там место для своего сына Дмитрия, а Илья Яшин десять лет назад мутил воду в нескольких партиях одновременно и ссорил псевдолибералов между собой.

«Все они были посмешищами тогда, остаются ими и сегодня», — подчеркнул политолог.

Также Гаспарян прокомментировал и прогноз Соболь на «следующее десятилетие», в котором та пообещала продолжение борьбы. По словам эксперта, команда Навального отличается любовью к пафосным фразам о «прекрасной России будущего», «демократических принципах», «либеральной борьбе» и «скорой победе», при этом ни разу она не представила хоть какого-нибудь плана реформ и предложений. Также навальнисты раз за разом проваливают попытки объединиться с другими оппозиционерами, так они даже не пытаются скрывать своих финансовых амбиций.

После хакерского слива данных в 2017 году были обнародованы теневые схемы, по которым структуры Госдепартамента США переводили команде Навального десятки миллионов рублей на разные персональные счета по схемам Cash-in и Recycling.

«За десять лет сменилось поколение, и никто уже не помнит, как смеялись над Навальным десять лет назад. Меж тем, он и его клоуны освоили всего несколько номеров, которые продолжают исполнять. Ничего нового не предлагают. Пресс-секретарь Навального истерит в соцсетях об аресте шефа в ту же минуту, когда тот выкладывает свои фото в Твиттере. Над этим думающие люди уже смеяться устали», — напомнил эксперт.

В заключение Гаспарян добавил, что, подводя «итоги десятилетия» самих «либералов», можно отметить, что их антироссийские истерики отлично оплачиваются из-за рубежа, а значит Навальный со своей компанией будут продолжать свой цирк, ориентированный на малограмотных школьников, принимающих на свои уши любую лапшу. Сейчас этой аудитории по 15 лет, и через два-три года они найдут в жизни занятие поумнее, а Навальный и Соболь переключаться на новых 15-летних адептов, с которых продолжат собирать донаты.