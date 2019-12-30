Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

Атака Соединенных Шатов по позициям «Хезболлы» в Сирии не повлияет на расстановку в сил на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее стало известно, что ВВС США ударили по пяти объектам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии. Мотивацией этого удара Пентагон назвал «снижение возможностей "Хезболлы" для атак против сил Коалиции».

На практике это действие — лишь «обмен любезностями» между США и Ираном. Ранее советник по международным делам Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявлял, что если Дамаск попросит Тегеран о выдавливании сил США с территории Сирии, то иранцы помогут сирийским партнерам.

Издание напоминает, что «Хезболла» – авангард иранских интересов на Ближнем Востоке и важный инструмент внешней политики этой страны.

Эксперт считает, что США ставкой на курдские бандформирования пытаются столкнуть правительство Башара Асада и Турцию. Кроме того, Вашингтон пытается отрезать доступ правительства к нефти.

Этот момент касается отношений РФ с Турцией и Ираном, с которым заключен Астанинский меморандум. Также страны согласовали единую политику по решению сирийского конфликта, напомнил эксперт. Поэтому авиаудар истребителей США направлен и против этого консенсуса.

«В этом геополитическом клубке между Сирией, Турцией, Ираном, Ираком и Россией американцы будут пытаться и дальше смешать все карты, но вечно они оставаться в той же Сирии не смогут. Штаты рискуют здесь столкнуться с Турцией или с Ираном, поскольку последнее заявление Велаяти не является сотрясанием воздуха», — резюмирует Блохин.

Блохин считает, что зона влияния США в Сирии будет уменьшаться по мере усиления сирийского правительства, поэтому последние авиаудары нужно расценивать как намек, что у Вашингтона остались инструменты воздействия, как на Дамаск, так и на Тегеран.

Таким образом, в Вашингтоне по этому вопросу идет сложная игра. Мнения насчет хищнической политики по нефтегазовым полям САР, присутствия США в Сирии и действий в отношении Ирана самые разные. Иногда они противоречат друг другу.

«Что касается самих бомбардировок, то я бы сравнил их с ракетным ударом США по сирийской авиабазе "Шайрат". Здесь не ставилось задачи изменить расклад сил в Сирии и во всем регионе, поскольку это лишь напоминание США о своем присутствии», — констатирует Блохин.

Эксперт уверен, что для смены расклада сил в Сирии, США нужна полномасштабная сухопутная операция, а не удары по конкретным точкам и объектам в этой стране и Ираке, как это случилось с «Хезболлой».

На практике эта рядовая акция США, которая не повлияет на расклад сил в Сирии, поскольку единственное, что США могут в этой стране, так это удерживать нефтегазовые месторождения и сбывать краденую нефть через свои компании в Ираке.