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17:02   30 Декабря 2019
Россия

Путин и его коллега из Финляндии обсудили урегулирование гражданской войны на Украине

Путин и его коллега из Финляндии обсудили урегулирование гражданской войны на Украине

Российский президент Владимир Путин пообщался с финским коллегой Саули Ниинисте по телефону, сообщили в пресс-службе Кремля 30 декабря. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Хельсинки.

Собеседники выразили удовлетворение в вопросе развития отношений между странами. В целом, государства поддерживают регулярный политический диалог, имеют взаимовыгодные связи в областях торговли, экономики, охраны природы и культуры, а также активно общаются на региональном и ведомственном уровнях.

«Подтверждена готовность к продолжению сотрудничества на международной арене», — отметили в пресс-службе.

Путин и его коллега из Финляндии обсудили урегулирование гражданской войны на Украине

В частности, Путин рассказал Ниинисте о результатах «нормандского саммита», который состоялся в начале декабря в Париже. В нем также участвовали главы Украины — Владимир Зеленский, Германии — Ангела Меркель и Франции — Эмманюэль Макрон.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера [29 декабря] в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных"», — добавили в Кремле.

Кроме этого, президенты России и Финляндии поздравили друг друга с наступающими праздниками.

Путин и его коллега из Финляндии обсудили урегулирование гражданской войны на Украине

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Автор: Анна Манц
#путин #украина #финляндия #ниинисте #нормандская четверка

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