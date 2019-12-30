В России в 16 раз снизилась заболеваемость острым гепатитом B

За последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом в России снизилась в 16 раз. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране уже разработан препарат, который позволит пациентам полностью излечиться от хронического гепатита B.

«За последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 16 раз. Мы одни из лидеров в самом лучшем смысле этого слова в мире по очень низкой заболеваемости острым гепатитом В», — отметила Попова.

По словам главы ведомства, в России остается очень много больных с хроническим гепатитом В. Новый генный препарат позволит пациентам излечиться от этой тяжелой болезни.

Гепатит В – это серьезное вирусное заболевание. Вирус гепатита В обладает высокой устойчивостью к различным химическим и физическим факторам. Ежегодно в мире от хронического гепатита В погибает более одного миллиона человек.