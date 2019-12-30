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Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

 Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт
16:38   30 Декабря 2019
Россия

В России в 16 раз снизилась заболеваемость острым гепатитом B

В России в 16 раз снизилась заболеваемость острым гепатитом B

За последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом в России снизилась в 16 раз. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране уже разработан препарат, который позволит пациентам полностью излечиться от хронического гепатита B.

«За последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 16 раз. Мы одни из лидеров в самом лучшем смысле этого слова в мире по очень низкой заболеваемости острым гепатитом В», — отметила Попова.

По словам главы ведомства, в России остается очень много больных с хроническим гепатитом В. Новый генный препарат позволит пациентам излечиться от этой тяжелой болезни.

Гепатит В – это серьезное вирусное заболевание. Вирус гепатита В обладает высокой устойчивостью к различным химическим и физическим факторам. Ежегодно в мире от хронического гепатита В погибает более одного миллиона человек.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #вирус #роспотребнадзор #препарат #заболевание

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