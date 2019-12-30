Турецкая партия «Аль-Хейр» выступила против отправки военных в Ливию

Представитель оппозиционной турецкой партии «Аль-Хейр» Явуз Авароглу не поддержал инициативу Анкары отправить национальные войска в Ливию, передает Федеральное агентство новостей. По его словам, турецких сил и возможностей хватит для защиты страны в зоне Средиземноморья, поэтому Анкаре лучше не отправлять военных в Ливию.

«Мы считаем, что достаточно было бы расположить наши войска вдоль границы, вместо того, чтобы подвергаться риску быть втянутыми в ливийский кризис в качестве одной из сторон», — объяснил Явуз Авароглу.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил отправку военных в североафриканскую страну, чтобы «нормализовать ситуацию». Правящая «Партия справедливости и развития» рассчитывает, что до конца 2019 года Анкара успеет провести голосование по вопросу о пересылке военных в Ливию.

Турция не только активно сотрудничает с террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии, но и поставляет им оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Анкара обеспечивает переброску боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ) через Тунис, оттуда боевики прибывают в захваченные ПНС Ливии города.