Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

 Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир
В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

 Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт
«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

 Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир
В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

 Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт
16:36   30 Декабря 2019
Россия

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Роспотребнадзор работает над созданием интерактивной карты качества питьевой воды в России, сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» 30 декабря.

«Мы к этому идем, проект уже есть, прообраз есть. Мы его сейчас запускаем как пилот, чтобы в ближайшем будущем такую карту сделать», — сказала она.

По ее словам, в ней будут использовать систему светофора, где «красный» будет обозначать, что воду из-под крана не стоит употреблять в «сыром» виде, без обработки, «желтый» — можно, но с рекомендациями, а «зеленый» — вода пригодна для питья. Особенности воды, попавшие под маркировку «желтый», будут указаны на самой карте.

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Стоит отметить, что карта будет содержать не просто регионы, а все муниципальные образования Российской Федерации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#роспотребнадзор #вода #карта #питьевая вода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...