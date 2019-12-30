Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Роспотребнадзор работает над созданием интерактивной карты качества питьевой воды в России, сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» 30 декабря.

«Мы к этому идем, проект уже есть, прообраз есть. Мы его сейчас запускаем как пилот, чтобы в ближайшем будущем такую карту сделать», — сказала она.

По ее словам, в ней будут использовать систему светофора, где «красный» будет обозначать, что воду из-под крана не стоит употреблять в «сыром» виде, без обработки, «желтый» — можно, но с рекомендациями, а «зеленый» — вода пригодна для питья. Особенности воды, попавшие под маркировку «желтый», будут указаны на самой карте.

Стоит отметить, что карта будет содержать не просто регионы, а все муниципальные образования Российской Федерации.