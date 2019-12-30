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Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

 Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт
16:41   30 Декабря 2019
Весь мир

Асад в телеграмме Путину поблагодарил РФ за помощь в борьбе с терроризмом

Асад в телеграмме Путину поблагодарил РФ за помощь в борьбе с терроризмом

Сирийский президент Башар Асад поблагодарил Россию за помощь Сирии во всех сферах, в том числе в борьбе с терроризмом. Соответствующую телеграмму он направил российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом сообщает пресс-служба Асада в понедельник, 30 декабря. Глава Сирии поздравил россиян с наступлением Нового года и пожелал, чтобы 2020 год был «наполнен добром и процветанием».

Асад также выразил надежду на усиление сотрудничества двух государств.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил сирийского коллегу с Новым годом, а также подтвердил настрой на дальнейшее сотрудничество и неизменную поддержку суверенитета САР.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #сирия #асад

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