Глава Роспотребнадзора пояснила, почему снюс и его аналоги находятся «вне закона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию со снюсом (жевательный табак) и его аналогами в интервью телеканалу «Россия 24» 30 декабря.

Появление таких вещей, как конфеты или жевательные пакетики с никотином, вызвало широкий общественный резонанс. Как только Роспотребнадзор столкнулся с данным продуктом, было проведена проверка.

«Оказалось, что это крайне небезопасная продукция, в которой содержание никотина превышает все мыслимые нормы», — рассказала она.

Так, в одной конфете содержание никотина оказалось в десятки раз выше, чем в простой сигарете. К тому же, согласно нормативной базе снюс можно отнести к пищевому продукту. Если он является таковым, то его производство и выпуск должны соответствовать регламентам и сопровождаться документами, подтверждающими безопасность товара.

«Учитывая, что такой продукции не прописано ни в одном нормативном акте, получить такой документ совершенно невозможно. Это вне нормативного поля… Сегодня эта продукция находится вне закона», — подчеркнула Попова.

Стоит отметить, что снюс, то есть некурительный табак с никотином, запрещен в России еще с 2016 года. Однако на рынке начали появляться его аналоги. Как следствие, инфополе запестрило сообщениями о детских отравлениях, иногда с летальным исходом. В некоторых российских регионах продажа данного продукта и его аналогов несовершеннолетним была запрещена.