Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

ВВС США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке. По сообщениям военного источника в Twitter Aurora Intel, погибло как минимум 25 человек. Вашингтон может не выдержать открытого противостояния с иранским прокси на Ближнем Востоке, считает военный эксперт Борис Рожин. Об этом он сообщил в своем интервью Федеральному агентству новостей.

Удары ВВС США по бойцам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии были нанесены истребителями F-15 Strike Eagle. Очевидцы утверждают, что после ударов можно было наблюдать повторные взрывы. Это указывает на то, что на объектах, атакованных американцами, могли находится боеприпасы и вооружение.

Военнослужащие США в настоящее время действуют на территории Ближнего Востока самостоятельно, игнорируя права суверенных государств и международные нормы, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. По его словам, ранее между Вашингтоном и Багдадом существовали соглашения, которые регламентировали нахождение войск США в этой стране.

«Сейчас в Ираке идет интенсивная работа по строительству собственного суверенитета и разработке проекта о запрете пребывания американских войск на территории Ирака. То есть планируется их вывод. В США это чувствуют и пытаются закрепиться на Ближнем Востоке, атакуя набирающие влияния проиранские силы», — считает Рожин.

Действия Вашингтона, по мнению эксперта, могут привести к непоправимым последствиям, вплоть до того, что может начаться новая война в Персидском заливе. А если Штаты ввяжутся в локальный конфликт с Ираном на территории Ирака, то их ждет проигрыш, уверен Рожин.

«Проблема в том, что война будет постоянно ослаблять их влияние в регионе, ведь они и войну в Заливе в лучших-то условиях выиграть нормально не могли, приходилось договариваться. А в текущих условиях шиитский блок поддерживается оружием, деньгами, технологиями, и США будет очень сложно», — заявил военный эксперт.

Рожин отметил, что в случае военного конфликта потери со стороны иранских ополченцев также неизбежны. Но потери США будут гораздо значительнее и больше отразятся на Вашингтоне, после чего Иран просто «выдавит» американцев из региона.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что ВВС США нанесли удары с воздуха по пяти объектам движения «Хезболла» в Сирии и Ираке. По заявлению Пентагона, удары якобы были нанесены в ответ на нападения «Хезболлы» на иракские базы, где находились американские военные.