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16:14   30 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Баку «там не ждут». Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, страна не вступит в Европейский союз. Азербайджан не входит в список кандидатов и, в отличие от некоторых стран бывшего СССР, объединенных в проект «Восточного партнерства», не подписал соглашение об ассоциации.

«Это не соглашение, это инструкция, которой мы должны следовать. Зачем нам эта инструкция? Что она нам даст?», — добавил президент.

Ильхам Алиев не увидел какой-то практической выгоды от предложения ЕС, поэтому Азербайджан предложил европейской комиссии работать над двусторонним соглашением. Баку и Брюссель уже согласовали большинство пунктов стратегического партнерства. Однако остались пункты, которые категорически неприемлемы для Азербайджана.

«И в случае, если позиция ЕС будет изменена, мы можем продолжить переговоры с нацеленностью на результат», — резюмировал Алиев.

Баку с 2008 года участвует в программе Европейского союза «Восточное партнерство». Проекта предусматривает повышение политического взаимодействия, а также широкую интеграцию стран бывшего СССР в европейскую экономику и увеличение объемов предоставляемой финансовой помощи.

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Автор: Анатолий Кубарев
#азербайджан #общество #европейский союз #ильхам алиев

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