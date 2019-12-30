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«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»
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16:24   30 Декабря 2019
Россия

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

Представитель признанного иностранным агентом ФБК Владимир Милов задолжал несколько миллионов по иску «Автодора» и остался без новогодних каникул за границей. Сумма его долга по иску составляет три с половиной миллиона рублей. Ранее было вынесено постановление в адрес Милова с требованием оплатить возмещение ущерба по следам незаконных московских акций.

Как написал Милов на своей странице в Facebook, в течение пяти дней он должен оплатить сумму по иску. Милов говорит, что его якобы заставляли подписать документ с обязательством оплатить сумму в течение 24 часов, но представитель ФБК гордо заявил, что «на идиота вроде как не похож».

Таким образом соратник блогера Алексея Навального в очередной раз просит материальную помощь от своих подписчиков, вот только никто не спешит ему помогать, потому что перед новогодними праздниками у каждого свои заботы.

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

Ранее ФССП сообщала, что готовит документы о запрете на выезд за границу юриста ФБК Любови Соболь, которая задолжала в 1,2 миллиона рублей.

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

Сам же Навальный по какой-то причине избегает участи от необходимости срочно заплатить долги, так как сайт судебных приставов пока не показывает его задолженности по недавним исполнительным производствам.

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

Очевидно, что в очередной раз из всего ФБК Алексею Навальному вновь удастся отдохнуть одному за всех. Пока блогер не раскрывает секрет, куда отправится в новогоднее турне с семьей, зато хвастается миллионом накрученных подписчиков-ботов в Instagram.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #навальный #фбк #милов

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