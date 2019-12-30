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15:50   30 Декабря 2019
Россия

Космонавты нарядили елку на МКС

Космонавты нарядили елку на МКС

Экипаж Международной космической станции уже готов ко встрече Нового года. Об этом сообщили на странице Роскосмоса в Facebook 30 декабря.

«Экипаж Международной космической станции уже нарядил елку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!» — указано в посте.

К записи также прикреплено видео. На кадрах пролетает маленькая елочка, а на стене размещены новогодний плакат и сетка цитрусовых.

Напомним, что сейчас на орбитальной станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, итальянец Лука Пармитано.

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Автор: Анна Манц
#новый год #украшения #мкс #елка

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