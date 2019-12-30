Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе Астрахани, сообщает региональное ГУ МЧС.

Известно, что инцидент произошел в кафе «Мечта» в Трусовском районе города Астрахань. В заведении обрушился пол на площади в 10 «квадратов». Отмечается, что кафе находится на первом этаже здания, соответственно, люди провалились в подвал.

В момент ЧП в кафе находилось 13 взрослых и один ребенок, пострадали четыре человека из числа совершеннолетних, уточнили в МЧС.

На место выехали все экстренные службы города. Решается вопрос о госпитализации пострадавших.