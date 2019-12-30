Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

 «Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»
Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

 Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате
Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

 Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

 «Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»
Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

 Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате
Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

 Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

15:36   30 Декабря 2019
Россия

Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе Астрахани

Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе Астрахани

Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе Астрахани, сообщает региональное ГУ МЧС.

Известно, что инцидент произошел в кафе «Мечта» в Трусовском районе города Астрахань. В заведении обрушился пол на площади в 10 «квадратов». Отмечается, что кафе находится на первом этаже здания, соответственно, люди провалились в подвал.

В момент ЧП в кафе находилось 13 взрослых и один ребенок, пострадали четыре человека из числа совершеннолетних, уточнили в МЧС.

На место выехали все экстренные службы города. Решается вопрос о госпитализации пострадавших.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #происшествия #чп #астрахань

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...