Гаспярян рассказал о жгучем восторге либеральных СМИ от любого негатива о России

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

 «Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»
Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

 Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате
Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

 Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

 «Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»
Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

 Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате
Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

 Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

16:18   30 Декабря 2019
Россия

Гаспярян рассказал о жгучем восторге либеральных СМИ от любого негатива о России

Гаспярян рассказал о жгучем восторге либеральных СМИ от любого негатива о России

ФАН опубликовал рейтинг антироссийских СМИ за минувшую неделю. Публицист Армен Гаспарян в комментарии для Nation News, что оппозиционные издания давно живут по простому принципу: если негатива по российской повестке нет, то его надо выдумать.

Он не удивился, что «пятая колонна» вновь выплеснула весь набор своего фантомного бреда. Рейтинг антироссийских СМИ, представленный ФАН, — своеобразное зеркало деятельности рупоров Запада в Рунете, отмечает издание.

ФАН проанализировал освещение либеральными СМИ таких тем, как комментарии президента российского лидера Владимира Путина по поводу нацпроектов, запуск поездов по Крымскому мосту, история с принудительной доставкой на службу сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, события в Мосгордуме, несостоявшееся задержание блогера Алексея Навального и новые санкции по «Северному потоку — 2».

Либеральные СМИ готовы придумывать любой негатив по российской повестке — Гаспарян

Также учитывались фейковые новости. Лидирует в рейтинге «Эхо Москвы», Lenta.ru и «Коммерсантъ».

«Естественно, что любой негатив будет чудеснейшим образом выплескиваться. Если же совсем негатива нет, то его можно и нужно придумать», — подчеркнул Гаспарян.

В качестве примера собеседник Nation News  привел освещение все той же истории с призывом в армию уклониста Шаведдинова. Когда юношу  в принудительном порядке мобилизовали, либеральные СМИ, в частности «Дождь», растиражировал настоящую страшилка о том, что молодого  сотрудника ФБК якобы «похитили».

«Все это наглядно демонстрирует, что ни один человек из числа юристов-дегенератов ФБК не знает действующего российского законодательства. Гораздо проще им переиграть принципы и на этом набрать определенного рода висты», – увререн публицист.

Аналогичным образом, отметил эксперт, либеральные СМИ поступили и в случае с запуском железнодорожного сообщения в Крым. Они заявили, что и мост «не самый длинный», и вообще это «не событие», а глава государства вообще не должен был открывать движение.

«Весь набор своего фантомного бреда они тут же в очередной раз выплеснули», — резюмировал Гаспарян.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тоня Краснова
#гаспарян #либеральные сми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...