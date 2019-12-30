Гаспярян рассказал о жгучем восторге либеральных СМИ от любого негатива о России

ФАН опубликовал рейтинг антироссийских СМИ за минувшую неделю. Публицист Армен Гаспарян в комментарии для Nation News, что оппозиционные издания давно живут по простому принципу: если негатива по российской повестке нет, то его надо выдумать.

Он не удивился, что «пятая колонна» вновь выплеснула весь набор своего фантомного бреда. Рейтинг антироссийских СМИ, представленный ФАН, — своеобразное зеркало деятельности рупоров Запада в Рунете, отмечает издание.

ФАН проанализировал освещение либеральными СМИ таких тем, как комментарии президента российского лидера Владимира Путина по поводу нацпроектов, запуск поездов по Крымскому мосту, история с принудительной доставкой на службу сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, события в Мосгордуме, несостоявшееся задержание блогера Алексея Навального и новые санкции по «Северному потоку — 2».

Также учитывались фейковые новости. Лидирует в рейтинге «Эхо Москвы», Lenta.ru и «Коммерсантъ».

«Естественно, что любой негатив будет чудеснейшим образом выплескиваться. Если же совсем негатива нет, то его можно и нужно придумать», — подчеркнул Гаспарян.

В качестве примера собеседник Nation News привел освещение все той же истории с призывом в армию уклониста Шаведдинова. Когда юношу в принудительном порядке мобилизовали, либеральные СМИ, в частности «Дождь», растиражировал настоящую страшилка о том, что молодого сотрудника ФБК якобы «похитили».

«Все это наглядно демонстрирует, что ни один человек из числа юристов-дегенератов ФБК не знает действующего российского законодательства. Гораздо проще им переиграть принципы и на этом набрать определенного рода висты», – увререн публицист.

Аналогичным образом, отметил эксперт, либеральные СМИ поступили и в случае с запуском железнодорожного сообщения в Крым. Они заявили, что и мост «не самый длинный», и вообще это «не событие», а глава государства вообще не должен был открывать движение.