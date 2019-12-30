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 Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

15:28   30 Декабря 2019
Весь мир

Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Пресс-служба компании Allseas заявила, что судно-трубоукладчик, ранее работавшее на проекте «Северный поток — 2», уже покинуло район укладки на Балтике и готовится к работе по другому проекту.  

«Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам», — сообщили в пресс-службе.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Из-за угрозы санкций шведская компания Allseas, занимающаяся прокладкой трубопровода «Северный поток — 2», остановила строительство и отозвала суда, задействованные в проекте.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что он ожидает запуска «Северного потока — 2» до конца 2020 года, несмотря на санкции. Работа может быть продолжена судном «Академик Черский», но следует провести дополнительную подготовку к его работам на Балтике.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #новак #газопровод #allseas group #трубопровод #северный поток - 2

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