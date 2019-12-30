Милонова возмущает безнаказанность распространения наркотиков через WhatsApp

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

 «Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»
Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

 Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате
Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

 Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

Роспотребнадзор разрабатывает интерактивную карту качества воды в России

 «Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»

«Борцы с коррупцией» не спешат скидываться Милову на трехмиллионный долг перед «Автодором»
Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

 Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате
Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

Действия США в Ираке могут привести к началу новой войны в Персидском заливе – эксперт

 Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

Трубоукладчики «Северного Потока - 2» готовятся к другим работам, заявили в Allseas

15:49   30 Декабря 2019
Россия

Милонова возмущает безнаказанность распространения наркотиков через WhatsApp

Милонова возмущает безнаказанность распространения наркотиков через WhatsApp

Сейчас нужны более четкие законы, регламентации, позволяющие наказать иностранные соцсети и мессенджеры за отказ предоставлять российским властям ключи шифрования. Об этом в комментарии «НьюИнформ» заявил депутат Государственной Думы Александр Чепа. По его словам, за подобные нарушения необходимо предусмотреть серьезные наказания.

«Эти наказания должны быть очень серьезные», — считает Александр Чепа.

Член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов согласился с мнением Александра Чепы и добавил, что на законодательном уровне следует принять решение, если Facebook, Twitter, YouTube и Google не передают ключи шифрования спецслужбам по судебным запросам, тогда приложения запрещают реализовывать через официальные магазины AppStore и Google Play.

«Ключи для шифровки официально должны предоставляться, иначе программа не будет распространяться в стране. Когда у нас наркотики через WhatsApp распространяются, а негодяи остаются живыми и здоровыми — это неправильно», — резюмировал Виталий Милонов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#соцсети #милонов #мессенджеры #чепа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...