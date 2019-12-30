Милонова возмущает безнаказанность распространения наркотиков через WhatsApp
Сейчас нужны более четкие законы, регламентации, позволяющие наказать иностранные соцсети и мессенджеры за отказ предоставлять российским властям ключи шифрования. Об этом в комментарии «НьюИнформ» заявил депутат Государственной Думы Александр Чепа. По его словам, за подобные нарушения необходимо предусмотреть серьезные наказания.
«Эти наказания должны быть очень серьезные», — считает Александр Чепа.
Член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов согласился с мнением Александра Чепы и добавил, что на законодательном уровне следует принять решение, если Facebook, Twitter, YouTube и Google не передают ключи шифрования спецслужбам по судебным запросам, тогда приложения запрещают реализовывать через официальные магазины AppStore и Google Play.
«Ключи для шифровки официально должны предоставляться, иначе программа не будет распространяться в стране. Когда у нас наркотики через WhatsApp распространяются, а негодяи остаются живыми и здоровыми — это неправильно», — резюмировал Виталий Милонов.