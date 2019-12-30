Турция поддерживает боевиков ПНС Ливии, чтобы помочь с продажей вооружения зятю Эрдогана

Сопредседатель курдской Демократической партии народов (ДПН) Сезай Тамали заявил, что партия проголосует в парламенте против отправки турецких военных в Ливию, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Решение об отправке военных нарушает право народа. Мы этого не допустим», — заявил Тамали.

По мнению представителя ДНП, президент Турции Реджеп Тайиа Эрдоган намерен отправить войска в Ливию, чтобы поднять продажи вооружения, которым занимаются его родственники. Тамали заявил, что зять Эрдогана Байкрактар – владелец завода по производству Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Решение об отправке турецких военных на территорию Ливии для помощи террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не найдет поддержки со стороны Демократической партии народов, подчеркнул Тамали.

Ранее президент Турции Реджеп Тайиа Эрдоган заявил, что, если глава террористического ПНС Ливии Файез Саррадж попросит о помощи, Турция готова отправить вооруженные силы в Ливию. Лидер Турции отметил, что противниками боевиков ПНС выступает ЧВК «Вагнер», однако не представил ни одного доказательства этого. По мнению экспертов, Эрдоган использует это заявление для того, чтобы оправдать вторжение Турции в Ливию для получения ресурсов. Турции также необходимо оправдать свои отношения с террористами ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и «Братья-мусульмане»*.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от террористов и исламистов. Сейчас ЛНА контролирует порядка 90 процентов территории страны и намерена очистить от террористов Триполи и северо-запад Ливии. Ряд СМИ периодически публикуют информацию о том, что в антитеррористической операции участвует ЧВК «Вагнер», но ни одно из сообщений не было подтверждено.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.