Экс-сотрудник ФБК рассказал о гордости Соболь за беспорядки в Москве

Парижские «желтые жилеты» устроили очередные беспорядки, в ходе которых на этот раз пострадала российская журналистка, корреспондент съемочной группы RT Шарлотта Дубенски. Об этом сообщили на телеканале.

Российские журналисты с телеканала RT снимали репортаж о том, как неизвестные в масках перекрыли улицы дорожными ограждениями, а затем попытались их сжечь. В поле зрения неизвестных попала российская съемочная группа: они оттолкнули оператора и пытались выбить из его рук камеру и дважды попытались ударить по лицу Шарлотту Дубенски.

Нападения на журналистов происходят по всему миру, однако их число значительно больше, чем число уголовных дел, которые заводятся по факту нападения. Так и в этот раз — хулиганы, которые напали на съемочную группу из России, вероятно, останутся безнаказанными. Все чаще прослеживается закономерность, что у Европы по отношению к российским журналистам двойные стандарты.

Издание Nation News побеседовало с юристом, бывшим членом штаба Алексея Навального Виталием Серукановым, который убежден, что последние события в Париже, не что иное как сборище «хулиганов со всех стран ЕС».

«В Париже мы наблюдает типичный пример современных протестов, которые начинались с одной целью, а потом долгое время продолжаются вообще бесцельно. Они превратились в тусовку хулиганов, которые приезжают со всего Евросоюза и устраивают бучу без цели. Главное – красиво потусоваться, понаделать фоточек и почувствовать себя революционерами. Для чего это делается, уже никто не знает», — сказал он.

Серуканов провел аналогию с Россией, отметив, летом в Москве прошли беспорядки, незаконные акции протеста, однако главари, их организовавшие, вышли «сухими из воды». В свою очередь «рядовые» участники тех событий попали в тюрьмы и понесли ответственность, отметил Серуканов. Такое положение дел, по мнению собеседника издания, кажется несправедливым, особенно в контексте того, что «Соболь вышла практически сухой из воды и гордится этим».

«У нас по конституции люди имеют право на выражение своего мнения, но для этого есть особый порядок, нужно проводить согласованные мероприятия, делать это безопасно для участников. Но наши оппозиционные псевдо-лидеры почему-то предпочитают именно провокационные акции, которые, видимо, приносят им больше хайпа, денег и сомнительную славу в западных СМИ», — пояснил он.

Юрист напомнил, что о хвастовстве Любови Соболь говорят как минимум многочисленные публикации в Facebook, где она гордится упоминаниями о ней в западной прессе. При этом, подчеркивает экс-член ФБК, ни слова Соболь не упоминает о тех, кто пострадал из-за ее выходок. Серуканов обращает внимание на то, что ни Соболь, ни Навальный не готовы нести ответственность за совершенные нарушения, поэтому, уверен он, меры пресечения подобных вещей в России нужно ужесточить.