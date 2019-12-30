Украинский наемник в Ливии признался, что воюет за террористов ПНС

Появилось новое доказательство нахождения украинских наемников на территории Ливии. Так, в сети было опубликовано видео, на котором вооруженный мужчина рассказывает, откуда он прибыл.

Наемник, который воюет на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) признался, что прибыл в Ливию из Украины. По данным, ArabiToday, видеозапись появилась накануне, на кадрах мужчина отвечает на вопрос о том, откуда он прибыл: «из Украины».

Ранее Федеральное агентство новостей уже не раз писало о том, что Украина производит поставки вооружения террористам в Ливии. В августе уходящего года был ликвидирован транспортный самолет ИЛ-76ТД, на его борту находился военный груз. Владельцем самолета оказалась украинская компания «Скайавиатранс», экипаж сбитого борта был направлен в безопасное место.

Кроме того, военную помощь боевикам ПНС Ливии доставляют из Украины морским путем. ФАН недавно сообщил, что из порта Ольвия на Украине была выслана большая партия техники и боеприпасов. Груз направили в Ливию на судне Maraki K под молдавским флагом.

Подобные поставки имеют отношение к переговорам главы управляющего совета нефтегазовой компании «Рас-Лануф» Шааба Юсуфа и украинского посла в Ливии Николая Нагорного, которые прошли в ноябре 2019 года. Представители стран договорились о возможности привлечения украинских кадров для работ на организацию. Утверждалось, что Ливии якобы нужны украинские «технические специалисты», пишет ФАН.

По итогам переговоров в страну стали перебрасывать бойцов, которые состоят на Украине в так называемых «добровольческих батальонах». В стране с 2014 года развелось много подобных организаций. Эту информацию подтверждают видео из Ливии. ArabiToday недавно обнародовало аудиозапись переговоров наемника из Украины и нефтяного инженера, они обсуждали командировку в республику.

На данный момент на территории Ливии продолжается освободительная антитеррористическая операция «Аль-Карама», ее проводит Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Целью кампании является очистка ливийских территорий от террористов и различных бандформирований.