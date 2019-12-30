Эксперты рассказали, какую оптимизацию получит истребитель Су-57 после триумфа в Сирии. По словам генерального директора ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) Юрия Слюсаря, самолет существенно обновят и улучшат.

Как пояснил Юрий Слюсарь, уже сейчас проходят испытания самолетов с двигателем второго этапа. Некоторые средства поражения уже созданы, другие пока находятся на этапе разработки. По его словам, сейчас самолеты проходят испытания, часть из которых являются очень жесткими и серьезными.

Генерал-майор, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Михаил Макарук рассказал, что самолет Су-57 является не только важнейшим звеном в развитии ВКС России, но и серьезным технологическим прорывом всей страны.

«Будет увеличена эффективность ракетного вооружения по дальности и точности применения. В значительной степени увеличится маневренность аппарата. Кроме того, будет увеличена мощность боевых головок. В частности, оптимизируют их вес и улучшат эффективность их ударной силы», — передает словам Михаила Макарука «ПолитЭксперт».

Макарук также отметил, что благодаря применению оружия в условиях высокого радиоэлектронного излучения противники не смогут помешать ракетам противодействовать им.

«С новым вооружением противники не смогут нейтрализовать эффективность и точность попадания в цель», — объяснил эксперт.

Серийное производство истребителя Су-57 запустили в конце мая 2019 года, свой первый полет он совершил в январе 2010-го. Его основная задача – уничтожение всех видов наземных, водных и воздушных целей.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил испытания двух Су-57 в Сирии 1 марта 2018 года, а в ноябре ведомство опубликовало кадры боевой работы истребителей. Военные эксперты положительно оценивают проект Су-57, который показал хорошую работу в САР.