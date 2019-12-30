Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

 Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир
В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

 Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт
«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

 Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир
В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

 Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт
16:42   30 Декабря 2019
Весь мир

Нападки эстонских властей на Sputnik наносят ущерб журналистской солидарности — эксперт

Нападки эстонских властей на Sputnik наносят ущерб журналистской солидарности — эксперт

Прибалтийские государства готовы платить любую цену ради того, чтобы заслужить одобрение США, и политика эстонских властей по отношению к агентству Sputnik Estonia тому подтверждение.

Такое мнение в понедельник в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» высказал член Совета РФ по внешней обороной политике Александр Михайлов.

Ранее, в начале декабря правительство Эстонии пригрозило сотрудникам Sputnik Estonia, что, если они до конца текущего года не перестанут сотрудничать с «Международным информационным агентством «Россия сегодня», в отношении них будут возбуждены уголовные дела». В МИА «Россия сегодня» заявили, что в случае репрессий со стороны эстонских властей обратятся с жалобой в такие международные инстанции как ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Эстония боится правды, которую Sputnik показывает миру, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила:

«В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным».

По мнению бывшего руководителя Управления правительственной информации РФ, генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, позиция Эстонии показывает, насколько прибалтийские страны хотят выслужиться перед Соединенными Штатами.

Нападки эстонских властей на Sputnik наносят ущерб журналистской солидарности — эксперт

«Российские издания абсолютно объективны с точки зрения освещения ситуации, поэтому здесь вопрос стоит не в том, как освещают ситуацию, а в том, что она в принципе освещается. Эстонская местечковость наносит большой ущерб не только международным отношениям, но и журналистской солидарности», — добавил эксперт, отметив, что Таллин настолько заигрался в националистические игры, что теперь под сомнением любые международные отношения.

Также Михайлов заявил, что не трудно найти рычаги давления на Эстонию, но проблема заключается в том, что эта страна уже давно находится под управлением Вашингтона, как и все прибалты, которых уже никто и не воспринимает иначе.

«В Вашингтоне внимательно следят за процессами, которые происходят в Прибалтике. Поэтому они стараются иметь благообразный вид для своих хозяев. Прибалтика еще с момента развала СССР определила свой политический вектор, и он изначально был антирусский», — напомнил Михайлов.

Нападки эстонских властей на Sputnik наносят ущерб журналистской солидарности — эксперт

При этом эксперт добавил, что Вашингтон не сможет перекрыть Москве кислород в информационном пространстве – какие бы меры он не предпринимал, российские СМИ продолжат рассказывать правду всему миру.

«Информационное противостояние РФ и США будет продолжаться и определенным образом усугубляться. Мы должны понимать, что легче в этой сфере не будет, но с другой стороны, у нас есть чем им ответить. Мы живем в мире отрытого интернета. И как бы они не пытались нас прессовать, они не смогут остановить процесс обмена информацией как внутри страны, так и выходящей за ее пределы», — подчеркнул Михайлов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #сша #эстония #политика #весь мир #репрессии #давление #sputnik

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...