Песков прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге при помощи информации США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сотрудничество Соединенных Штатов и России в предотвращении готовившегося теракта в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что проделанная работа по задержанию двух россиян, которые планировали устроить теракт на новогодних праздниках в Петербурге более чем красноречиво демонстрирует результативность сотрудничества США и России.

Песков также рассказал, что информация сначала была передана по линии спецслужб, а затем уже сообщена президенту РФ Владимиру Путину. Пресс-секретарь не уточнил, обладала ли российская ФСБ данными о готовящемся преступлении до того, как ее сообщили американские коллеги.

Напомним, что 27 декабря были задержаны двое россиян, которые планировали совершить теракты в северной столице во время новогодних праздников. При подозреваемых были обнаружены подручные средства, однако не уточнялось, какие именно. Позднее Федеральная служба безопасности России сообщила, что подозреваемые во всем признались.