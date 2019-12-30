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 Лавров сравнил идею о бесполетной зоне над Ливией с бомбежками НАТО в 2011 году

Лавров сравнил идею о бесполетной зоне над Ливией с бомбежками НАТО в 2011 году
14:52   30 Декабря 2019
Весь мир

Лавров сравнил идею о бесполетной зоне над Ливией с бомбежками НАТО в 2011 году

Лавров сравнил идею о бесполетной зоне над Ливией с бомбежками НАТО в 2011 году

Североатлантический альянс бомбил Ливию в 2011 году после того, как Совет Безопасности ООН объявил бесполетную зону над североафриканской страной. Такими словам российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал предложение объявить над Ливией бесполетную зону по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. По его словам, предложение ассоциируется с авиаударами НАТО по территории республики в 2011 году.

«Что касается идеи объявить бесполетную зону над Ливией, то это очень плохая ассоциация», — сказал глава МИД РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нато #лавров #ливия #бесполетная зона

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