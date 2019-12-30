Закон «О надежном Интернете» защитит Рунет от вмешательства со стороны Запада

Закон «О надежном Интернете» защитит Россию от глобальных киберугроз. Такое мнение выразил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, пишет «ПолитРоссия».

Малькевич в вышедшей колонке ФАН, подводя итоги года в российской медиаотрасли, упомянул и принятый в 2019 году закон «О надежном Интернете». Глава ФЗНЦ считает, что этот документ защитит Рунет от вмешательства со стороны Запада, а также значительно повысит уровень нацбезопасности в Сети.

Собеседник издания напомнил, как в 2012 году США на два дня отключили интернет в Сирии. За это время американцы внедрили специализированное программное обеспечение от Агентства национальной безопасности. Таким образом Вашингтон получил мощный инструмент слежки за сирийцами.

Как отметил Малькевич, именно для защиты от подобных угроз, которые становятся все реальнее, и ввели законопроект о суверенном интернете.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что U.S. Cybercom (Кибернетическое командование США) планирует осуществлять информационное давление на российских чиновников в 2020 году. Это произойдет в случае угрозы со стороны России проведения выборов в США.

Нужно понимать, что все распространяемые на Западе истории о вмешательстве в выборы — лишь ширма. Россию обвиняют по любому поводу, даже если речь идет о муниципальных выборах в Прибалтике, отметил глава ФЦНЗ.

Малькевич отметил, что впереди у России целый комплекс мероприятий как технического, так и информационного характера.

«Этот законопроект не будет окончательным итогом борьбы за безопасность российских пользователей – это только первый шаг. За 2020 и 2021 годы нашему государству нужно будет сделать решительный рывок в сторону разработки своих технологий, компьютеров, отечественного программного обеспечения, которое будет предустанавливаться везде», – поделился собеседник издания.

Он подчеркнул, что сейчас в РФ пользуются иностранными компьютерами, операционной системой и ПО. Каждый российский пользователь сталкивался с ситуациями, в которых ему приходилось отправлять информацию на удаленные сервера. Вся информация о нашей активности в Сети постоянно собирается и утекает, отметил Малькевич.

Многие пользователи обеспокоены, что законопроект приведет к изоляции Рунета. По мнению Малькевича, опасения необоснованны и неоправданны. Глава ФЗНЦ считает, пока что в РФ провалена пропаганда в этом плане – на российских федеральных каналах обсуждают что угодно, кроме этой реальной проблемы.