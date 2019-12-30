Сумма штрафов «Мемориала» достигла почти четырех миллионов рублей

Тверской суд столицы выписал еще один штраф обществу «Мемориал», которое внесено в реестр иностранных агентов.

Речь идет от нарушении, связанном с порталом «Жертвы политического террора в СССР». Согласно законодательству, его было необходимо промаркировать «иноагент», однако «Мемориал» не сделал этого. На этот раз сумма составила 400 тысяч рублей, а общее количество штрафов организации и ее руководства почти достигает четырех миллионов рублей. В целом, из 28 исков Роскомнадзора рассмотрены 20.

Напомним, что глава отделения «Мемориала» в Карелии Юрий Дмитриев, а также его «сотрудник» Сергей Колтырин проходили по делу о педофилии. Руководитель чеченского отделения Оюб Титиев был осужден за хранение наркотиков. Причем каждый раз «Мемориал» защищал своих соратников, указывая, что их обвиняют не в преступлении, что они совершили, а якобы за политические взгляды.

Так, чтобы отвадить интерес общественности к делам Дмитриева, Колтырина и Титиева, организация начала активно делать «политзаключенного» из Сергея Суровцева — участника несанкционированной акции в Москве 27 июля. Дебошира приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за нападение на полицейского. Однако «Мемориал», что его посадили за «взгляды».