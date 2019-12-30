Либералы-мошенники ежемесячно собирают несколько миллионов рублей на «защиту политзэков». Российские оппозиционные организации регулярно собирают пожертвования, а на счетах активистов скапливаются многомиллионные суммы. Давно обкатанный процесс уже никого не удивляет: организация митингов, последующие задержания и сбор средств в поддержку заключенных. На этом делается большой бизнес.

В открытых источниках указывается, что в среднем за месяц каждая из организаций собирает порядка 50 тысяч рублей, в течение месяца сумма превышает 14 миллионов рублей. Деньги идут как на помощь родственникам и услуги адвокатам, так и на «оплату услуг» для «борцов с режимом», передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В частности, безработный либерал Владимир Акименков получает за «защиту политзэков» по 250 тысяч рублей в месяц. В течение года его прибыль превышает три миллиона рублей. Ранее Акименкова судили за участие в массовых беспорядках из-за протестов на Болотной, позже был амнистирован в связи с 20-летием Конституции РФ. В Сети много фотографий, где он не только стоит рядом с Алексеем Навальным, но и вскидывает руку в приветствии нацистов. Сейчас он активно сотрудничает с «Эхом Москвы», которое помогает ему собирать деньги.

После того, как Акименкова амнистировали, он стал собирать деньги в защиту политзаключенных. Ранее он дал интервью связанному с Ходорковским изданию «Сота.Вижн», где рассказал, что его интересует исключительно «изыскивание финансовых средств». В течение шести лет на защиту политзэков ему удалось собрать 14,7 миллиона рублей, при этом сам он в накладе не остается и за год зарабатывает таким образом более трех миллионов рублей.

При этом Акименков не спешит выкладывать отчеты о доходах и делится ими только известным ему жертвователям. Официально деятельность Акименкова не имеет никакого названия, сам он говорит, что собирает деньги в частном порядке.

«Мне не хочется зависеть ни от какого начальства, приделывать к своей деятельности вывеску какого-то НКО. Я стараюсь делать так, как мне удобно, и при этом по возможности добиваться максимальной пользы, — говорит активист.

Акименков говорит, что получает порядка 250 тысяч в месяц, но никто не знает точную сумму денег, которую он оставляет себе в качестве вознаграждения. Активист рассказывает, что самым «урожайным» временем года является декабрь, так как 10 числа отмечается годовщина первого «болотного» митинга, а также нужно собирать деньги политзаключенным перед новым годом. По словам Акименкова, люди охотно жертвуют средства. Причем какая именно сумма и кому конкретно идет, остается неизвестным.