США тратят огромные средства для вмешательства во внутренние дела России – эксперт

В этом году затраты Национального фонда в поддержку демократии (NED) на проекты в России составили один миллион рублей. Это лишь небольшая часть тех денег, которые Соединенные Штаты платят организациям для ведения информационной войны против России, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Андрей Климов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По сообщению RT, на развитие потенциала российских активистов выделено больше 600 тысяч долларов. В это «развитие» также входят работы «по решению системных проблем на местном уровне». Помимо этого, NED предоставил финансирование нескольким проектам, которые представлены, как «независимые новостные и аналитические материалы» в России.

По имеющейся информации, фонд финансируется средствами Госдепа США. Таким образом, Соединенные Штаты осуществляют прямое вмешательство во внутренние дела страны, в чем так любят осуждать Россию. Подобных инструментов вмешательства довольно много, не только NED занимается подобной деятельностью, считает сенатор Андрей Климов.

«У нас есть понятие нежелательной организации, в которые некоторые подобные фонды попадают. У нас есть понятие иностранный агент, которое недавно стало распространяться на некоторых физических лиц. Мы занимаемся информированием населения о такой угрозе», — подчеркнул он.

По словам Климова, по всем доступным направлениям ведутся профилактические меры, в том числе меры уголовного и административного воздействия. Это делается для того, чтобы резко пресекать любое подобное вмешательство.

Сенатор убежден, что необходимо быть очень наивным и легкомысленным человеком, чтобы не видеть вмешательства во внутренние дела России со стороны Соединенных Штатов.

«Такая помощь строится на основании американских законов. По одному из них там прямо указано, что руководители Госдепартамента отвечают за развитие нашей демократии. А эти цифры (затраты фонда) — капля в том море американского бюджета, из которого вываливаются средства на подобные организации», — отметил Климов.

Ранее Вашингтон заявил о создании кибервойск, который будут противостоять якобы «вмешательству» России в американские выборы.