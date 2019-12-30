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14:40   30 Декабря 2019
Россия

Реализацию десяти крупнейших проектов запланировали в Арктике

Реализацию десяти крупнейших проектов запланировали в Арктике

Сейчас арктические проекты в разной степени готовности — что-то уже реализуют, что-то еще в разработке. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, в Арктике запланировали реализацию десяти крупнейших проектов.

«С каждым надо работать, потому что проблем в Арктике у инвесторов хватает. Поэтому мы сопровождаем каждый проект, буквально его вынянчиваем. Будем этим заниматься», — объяснил Юрий Трутнев.

Стратегия развития Арктики поможет разработать конкретную программу развития региона, продолжил вице-премьер. Важнейшее звено всей этой работы — система арктических преференций, которую уже обсудили в правительстве и согласовали.

«Сейчас готовится к внесению в Государственную думу. Думаю, что в первом квартале мы сможем ее уже обсуждать в ГД», — резюмировал Юрий Трутнев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#трутнев #арктика #общество #дфо

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