На Сейшелах французскую туристку тяжело ранила акула

Акула напала на французскую туристку, серьезно ранив ее. Случай произошел на Сейшелах. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает Gulf News.

По данным СМИ, случай произошел у острова Праслен, второго по величине в живописном архипелаге. После ЧП пострадавшую доставили в больницу с ранением руки. Врачи сделали француженке операцию. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Члены Сейшельского Управления по морской безопасности оцепили район, где случилось нападение, чтобы найти акулу. Купание на время там запретили.

Подобные случаи происходят достаточно редко на Сейшелах, однако в августе 2011 года акулы напали на двоих туристов у берегов Праслена, в результате чего они, к сожалению, погибли.