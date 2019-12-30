Геополитолог считает главным достижением Путина уход от однополярного мира

Геополитолог и член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов рассказал о главных, по его мнению, достижениях российского президента Владимира Путина. Он пообщался на эту тему с изданием «Слово и дело».

Так, он сперва выделил уход от однополярной модели мирового устройства и формирование политики БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стоит отметить, что Путин еще во время выступления на Конференции по вопросам политики безопасности в Германии в 2007 году обещал, что в скором времени мир откажется от однополярности.

«Самое важное — это возникновение мировой оппозиции мировому центру силы в виде англо-саксонского блока», — добавил собеседник агентства.

По его словам, стремительное изменение мирового уклада затерялось за отдельными событиями, например, российские успехи в сирийском урегулировании. По сути, Россия не просто освободила арабскую республику от террористического гнета, а свершила нечно большее.