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14:21   30 Декабря 2019
Россия

Геополитолог считает главным достижением Путина уход от однополярного мира

Геополитолог считает главным достижением Путина уход от однополярного мира

Геополитолог и член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов рассказал о главных, по его мнению, достижениях российского президента Владимира Путина. Он пообщался на эту тему с изданием «Слово и дело».

Так, он сперва выделил уход от однополярной модели мирового устройства и формирование политики БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стоит отметить, что Путин еще во время выступления на Конференции по вопросам политики безопасности в Германии в 2007 году обещал, что в скором времени мир откажется от однополярности.

«Самое важное — это возникновение мировой оппозиции мировому центру силы в виде англо-саксонского блока», — добавил собеседник агентства.

Геополитолог считает главным достижением Путина уход от однополярного мира

По его словам, стремительное изменение мирового уклада затерялось за отдельными событиями, например, российские успехи в сирийском урегулировании. По сути, Россия не просто освободила арабскую республику от террористического гнета, а свершила нечно большее.

«То, что происходит в Сирии — то, что вопрос там решается помимо сценария Соединенных Штатов — это говорит об утрате стратегической инициативы по преобразованию мира, то есть по установлению нового мирового порядка, которым занимаются Соединенные Штаты. Это, конечно, очень значимая вещь», — пояснил Соколов.

Геополитолог считает главным достижением Путина уход от однополярного мира

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Автор: Анна Манц
#путин #сирия #достижения #соколов #многополярность

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