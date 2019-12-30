Итальянский таблоид нашел Доке Умарову соратницу в лице Соболь

Соратница блогера Алексея Навального, юрист признанного в РФ иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь на странице в Twiiter разместила ссылку на свое интервью итальянскому таблоиду Lettera43. Сам материал оставила без комментариев, что неудивительно: интервью скучное, а издание странное. «Политика Сегодня» полистала страницы Letterа43 и наткнулась на материалы, которые встречаются в газетах, распространяемых в электричках.

Доку Умаров vs Любовь Соболь

О том, что Соболь — критик российского президента итальянский читатель узнает сразу из заголовка. Ранее место на «пьедестале» было за лидером чеченских сепаратистов Доку Умаровым. Некогда «террориста №1» Lettera43 называло «единственным противником Владимира Путина».

Красота по-неонацистски

Как и Соболь инфлюенсерами издание называет представительниц ультраправых взглядов в обзоре самых привлекательных неонацисток. В статье фото «мисс Гитлер» Франчески Риции соседствует с вождем Третьего Рейха. Спину 36-летней блондинки украшает татуировка с орлом и свастикой. Она выступает за национальную автономию и считает, что евреи должны исчезнуть с лица земли. Как «Единая Россия», по мнению ФБК.

Хит-парад дополняют студентки из итальянского белого движения, чей символ гранаты и роза, а также другие не менее любопытные представительницы прекрасного пола, хобби которых включает роспись стен синагог, паломничество к мемориалам Вермахта, агитация в соцсетях и распространение листовок с мудрыми изречениями «половинки» Гитлера — Евы Браун.

Обама – антихрист

Интервью с Соболь соседствует с полярной статьей о пророчестве Исаии, который в VIII веке до н.э предрекал закат городов человеческих. Первой жертвой грядущего Апокалипсиса должна стать сирийская столица Дамаск, гласил библейский пророк. На фоне разгорающейся в Сирии гражданской войны и становления террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) автор приравнивала президента США Барака Обаму к вселенскому злу. В теологическом плане будущий лауреат Нобелевской премии мира на страницах Lettera43 представал антихристом.

Сионистское лобби

В подборке самых влиятельных евреев мира из ассоциирующихся с Россией людей, увы, только сооснователь Google Сергей Брин. Российским инфлюенсерам, вероятно, пока влияния не хватает, чтобы быть упомянутыми в обзоре на публикации израильской прессы. В нем те, кто по версии таблоидов, плетет паутину мирового заговора и держит в кулаке мировые финансы, власть, культуру. Место на вершине за израильским экс-министром финансов Яиром Лапидом.

Название издания Lettera43 является отсылкой к цитате американского журналиста Филиппа Мейера, который выдвигал теорию о том, что в 2043 году бумажное издание купят в последний раз. Редакция базируется в Милане со дня основания издания в 2010 году.