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14:07   30 Декабря 2019
Россия

ФАС завела дело против сервиса бронирования Booking.com

ФАС завела дело против сервиса бронирования Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против сервиса бронирования Booking.com. Ранее ведомство обязало исключить пункт о предоставлении лучшей цены из соглашений с партнерами РФ.

Уточняется, что дело завели в минувшую пятницу, 27 декабря. По версии ФАС, сервис нарушает закон в части навязывания средствам размещения на территории РФ условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

В ноябре 2019 года ФАС уже выдавала сервису Booking.com предписание, в котором указывалось, что необходимо прекратить требования лучшей цены от отелей, но предписание исполнено не было.

«Неисполнение предупреждения ФАС России влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщает Федеральная антимонопольная служба.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #фас #общество #федеральная антимонопольная служба #booking.com

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