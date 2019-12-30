Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против сервиса бронирования Booking.com. Ранее ведомство обязало исключить пункт о предоставлении лучшей цены из соглашений с партнерами РФ.

Уточняется, что дело завели в минувшую пятницу, 27 декабря. По версии ФАС, сервис нарушает закон в части навязывания средствам размещения на территории РФ условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

В ноябре 2019 года ФАС уже выдавала сервису Booking.com предписание, в котором указывалось, что необходимо прекратить требования лучшей цены от отелей, но предписание исполнено не было.