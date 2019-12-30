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14:24   30 Декабря 2019
Россия

Макаренко призвал посадить организаторов летних протестов – Навального и Соболь

Макаренко призвал посадить организаторов летних протестов – Навального и Соболь

Российское законодательство предусматривает наказание для организаторов и участников беспорядков, подобных тем, что прошли минувшим летом в Москве. Необходимо добиться того, чтобы существующие нормы выполнялись.

Такое мнение в понедельник в беседе с информационным агентством iReactor высказал общественный деятель Эрнест Макаренко, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли российским законодателям ужесточить ответственность за массовые беспорядки.

По словам Макренко, российское законодательство уже предусматривает наказание за подобные противозаконные действия, теперь нужно просто правильно это законодательство применять и вести больше разъяснительной работы.

«Понятно, что Запад старается в Москве все время стимулировать какие-то беспорядки. Может быть, тем, кто занимается правоприменительной практикой, им там виднее, у них там есть на этот счет какие-то размышления, — отметил эксперт. — У нас нормальное законодательство, просто не всегда его применяют. Например, в отношении того же Навального и Соболь, которые занимаются откровенной наглой провокацией. Его и других провокаторов из этого же окружения, того же Волкова, давно уже надо было посадить. Законодательство все это предусматривает».

Макаренко призвал посадить организаторов летних протестов – Навального и Соболь

При этом Макаренко отметил, что наказание для провокаторов, которые угрожают безопасности общества, должно быть неотвратимым. В первую очередь, по его словам, нужно наказывать тех подстрекателей, которые ведут разрушительную для государства деятельность, подставляют под задержания и аресты людей, которые «повелись» на их посылы.

«А потом эти аресты отмечают пьянкой в весьма странной компании, мы все видели это видео. Вот вся суть этих либеральных вождей и провокаторов», — заключил общественный деятель.

Макаренко призвал посадить организаторов летних протестов – Навального и Соболь

Напомним, в ходе серии незаконных акций, которые прошли минувшим летом в Москве, были зафиксированы попытки спровоцировать массовые беспорядки. Полиция в целях общественной безопасности подобные провокации пресекала, задерживая нарушителей, в отношении которых затем были составлены протоколы об административном нарушении. Несколько человек, попытавшихся напасть на сотрудников полиции, стали фигурантами уголовных дел.

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Автор: Александр Люблинский
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