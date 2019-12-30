Президент Туркмении выступил в цирке с конями

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов устроил конное представление в цирке. Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала Atlyn Asyr. Запись также доступна на канале Watan Habarlary в YouTube.

Глава государства выступил в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса. На кадрах из ролика заметно, что Бердымухамедов сначала смотрел на выступление группы национальных конных игр «Галкыныш». Его подчиненные, в свою очередь, наблюдали за представлением с противоположной трибуны.

Затем глава государства пообщался с наездниками, вручил им подарки. Среди них был диск, на котором записана рэп-композиция о коне по кличке Ровач. После президент сел на белого коня, сделав несколько кругов по манежу под аплодисменты.