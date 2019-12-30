Названы приоритеты работы на Дальнем Востоке в следующем году

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев назвал приоритеты в работе на Дальнем Востоке в 2020 году. Центральными направлениями станут создание условий для занятия вольным приносом золота, создание медицинского кластера и продолжение работы по совершенствованию законодательства.

«На Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Владимирович Путин дал нам целый ряд очень важных поручений. Эти поручения связаны с созданием медицинского кластера для того, чтобы люди могли получать более технологичную медицинскую помощь», — отметил Трутнев.

Развитие добычи золота частными предпринимателями вице-премьер назвал приоритетным направлением для работы, поскольку это даст рабочие места для людей. По словам Трутнева, для Магадана это имеет существенное значение.

В ходе Восточного экономического форума Владимир Путин поднял тему создания медкластера на Дальнем Востоке. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики должны представить предложения с проектами нормативных правовых актов, определив «особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья». Доклад по данному вопросу должен быть представлен Владимиру Путину до 15 января 2020 года.