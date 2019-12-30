Турецкий депутат обвинил Эрдогана в коррупции из-за поставок оружия террористам ПНС Ливии

Курдская Демократическая партия народов (ДПН) Турции намерена проголосовать против поставки вооружения террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил сопредседатель объединения Сезай Тамали.

«Мы этого не допустим», — подчеркнул он.

По словам парламентария, идея направить военных и вооружение в Ливию нарушает «право народа». Также он считает, что турецкий глава Тайип Эрдоган поддерживает бандитов ПНС Ливии ради благосостояния своей семьи. Напомним, что его зять — Байкрактар — владеет мануфактурой по выпуску беспилотников.

Ранее президент Турции указывал, что направит в африканскую страну военную поддержку, если поступит соответствующая просьба от главы бандитского ПНС Файеза Сарраджа.

Ливия повязла в кризисе с 2011 года, когда был свергнут и убит правитель Муаммар Каддафи. Большая часть государства находится под контролем избранной народом Палаты представителей. Небольшие территории занимает бандитское ПНС, сотканное из выходцев из таких террористических организаций, как «Аль-Каида»*, «Братья-Мусульмане»* и «Исламское государство»* (все запрещены в России). Боевиков признают лишь 12 государств-участников ООН.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от боевиков. Сейчас ЛНА контролирует порядка 90 процентов территории страны и намерена очистить от террористов Триполи и северо-запад Ливии. Ряд СМИ периодически публикуют информацию о том, что в антитеррористической операции участвует ЧВК «Вагнер», но ни одно из сообщений не было подтверждено.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.