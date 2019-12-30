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13:45   30 Декабря 2019
Россия

Курский губернатор назвал «бомбическими» ощущения после пробежки по Крымскому мосту

Курский губернатор назвал «бомбическими» ощущения после пробежки по Крымскому мосту

Курский губернатор Роман Старовойт назвал «бомбическими» ощущения после пробежки по Крымскому мосту, которую совершил за пять дней до его официального открытия. В то время Старовойт возглавлял Росавтодор на протяжении шести лет.

Как рассказал глава Курской области, когда у него были командировки по всей стране, он планировал тренировки заранее, бегал по набережной Анапы. Свою пробежку по мосту в Крым он совершил 10 мая за пять дней до того, как по нему открыли автомобильное движение в 2018 году.

Роман Старовойт говорит, что пробежал 19 километров за 1,44 часа и похвастался результатом тренеру, который сначала даже не поверил и спросил, не пользовался ли он крыльями.

«Когда бежишь один по мосту, понимаешь, что через неделю тут везде машины будут лететь, а мы его построили с нуля, ощущения бомбические», — поделился экс-глава Росавтодора и глава Курской области.

Курский губернатор назвал «бомбическими» ощущения после пробежки по Крымскому мосту

Старовойт отметил, что в те времена готовился к соревнованиям Ironman в Барселоне, поэтому не мог пропустить тренировки и бегал практически в каждом городе, где бывал. В частности, в Иркутске ему удалось пробежать два полумарафона.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыл Владимир Путин 23 декабря 2019 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #политика #крымский мост #старовойт

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