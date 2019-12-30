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13:32   30 Декабря 2019
Россия

Лавров назвал встречу с главой МИД Ирана своевременной

Лавров назвал встречу с главой МИД Ирана своевременной

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что встреча с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом своевременна в связи с ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы.

«Признательны вам за эту встречу, которая выглядит сегодня весьма и весьма своевременной, прежде всего в той обстановке, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы», отметил Лавров на открытии встречи с Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам российского министра, Соединенные Штаты не просто вышли «весьма аррогантно» из СВПД, но и запрещают остальным участникам и всем странам – членам ООН вообще выполнять резолюцию, которая закрепила данную международную договоренность.

Во время встречи Лавров и Джавад Зариф обменялись мнениями по поводу того, что можно предпринять, чтобы не допустить окончательного развала СВПД.

В мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке резко вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, после чего последовало введение антииранских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Спустя год президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке.

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Автор: Роман Самойлов
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