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Лавров сравнил идею о бесполетной зоне над Ливией с бомбежками НАТО в 2011 году
13:53   30 Декабря 2019
Россия

2019 год в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений

2019 год в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений

Среднегодовая температура в уходящем году в России стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений. В частности, речь идет о Москве, заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, среднегодовая температура в столице будет самой высокой: плюс 7,6...7,7  градусов, что на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда.

Вильфанд напомнил, что метеонаблюдения ведутся по России с 1891 года, а в Москве — с 1879 года.

Ранее сообщалась, что осенняя погода в столице в 2019 году заняла третье место по теплу, после показателей 1938 и 1974 годов.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#погода #тепло

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