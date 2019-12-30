2019 год в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений

Среднегодовая температура в уходящем году в России стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений. В частности, речь идет о Москве, заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, среднегодовая температура в столице будет самой высокой: плюс 7,6...7,7 градусов, что на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда.

Вильфанд напомнил, что метеонаблюдения ведутся по России с 1891 года, а в Москве — с 1879 года.

Ранее сообщалась, что осенняя погода в столице в 2019 году заняла третье место по теплу, после показателей 1938 и 1974 годов.