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Либералы-мошенники ежемесячно собирают несколько миллионов рублей на «защиту политзэков»

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Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

 Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

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Итальянский таблоид нашел Доке Умарову соратницу в лице Соболь

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Лавров сравнил идею о бесполетной зоне над Ливией с бомбежками НАТО в 2011 году
13:44   30 Декабря 2019
Россия

Вильфанд заявил, что январь в России будет теплым

Вильфанд заявил, что январь в России будет теплым

Погода в январе в России будет теплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте. Об этом в понедельник 30 декабря, сообщает исполняющий обязанности Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Ещё "теплый" прогноз на январь. Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит ожидается теплая аномалия», — сообщил Вильфанд во время пресс-конференции.

По словам главы Гидрометцентра, температура ниже нормы ожидается в Забайкальском крае, на Чукотке и в Иркутской области. 

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ветер, снег и мокрый снег с дождем придут в столицу на этой неделе, в том числе на Новый год.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода #январь

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