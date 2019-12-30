Вильфанд заявил, что январь в России будет теплым

Погода в январе в России будет теплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте. Об этом в понедельник 30 декабря, сообщает исполняющий обязанности Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Ещё "теплый" прогноз на январь. Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит ожидается теплая аномалия», — сообщил Вильфанд во время пресс-конференции.

По словам главы Гидрометцентра, температура ниже нормы ожидается в Забайкальском крае, на Чукотке и в Иркутской области.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ветер, снег и мокрый снег с дождем придут в столицу на этой неделе, в том числе на Новый год.