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13:53   30 Декабря 2019
Весь мир

Путин поздравил с Новым годом и Рождеством Папу Римского Франциска

Путин поздравил с Новым годом и Рождеством Папу Римского Франциска

Российский президент Владимир Путин выразил намерение всеми силами развивать конструктивный диалог и взаимодействие со Святым Престолом в целях защиты нравственности.

Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, президент России заявил, поздравляя Папу Римского Франциска с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом.

«Поздравляя с праздником Рождества Христова и Новым годом Его Святейшество Папу Римского Франциска, глава Российского государства выразил уверенность в том, что встреча в июле сего года способствовала укреплению отношений между Россией и Ватиканом, и заявил о намерении всемерно развивать конструктивный диалог со Святым Престолом, взаимодействие в целях защиты нравственных ценностей и построения справедливого мирового порядка, обеспечивающего мирное и гармоничное сосуществование всех стран и народов», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ в понедельник 30 декабря направил поздравительные телеграммы по случаю приближающегося Нового года ряду мировых лидеров.

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Автор: Александр Люблинский
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