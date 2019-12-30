Владимир Путин поздравил Башара Асада с Новым годом

Пресс-служба Кремля сообщает, что президент России Владимир Путин поздравил лидера Сирии Башара Асада с Новым годом. Глава РФ также подчеркнул настрой на дальнейшее сотрудничество и обязательную поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности САР.

«В поздравительном послании, адресованном президенту Сирии Асаду, российский лидер подтвердил настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Сирией, неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны», — сообщают в пресс-службе.

Путин выразил надежду, что благодаря совместным усилиям России и САР удастся вернуть мир и благополучие на сирийскую землю.